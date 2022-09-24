ملف الصباح
وتبخر حلم ربة بيت
قدمت تضحيات للاستثمار في حضانة للأطفال بعشرات الملايين وبسبب العراقيل اعتزلت في منزلها دب الحماس بغزلان، شابة في مقتبل العمر، وربة بيت وأم لطفل، بشكل غير مسبوق لتحقيق حلمها بإنشاء حضانة للأطفال، تكون انطلاقة في ما بعد لتأسيس مدرسة خاصة. بدا لها أن لا شيء مستحيلا، وصارأكمل القراءة »
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