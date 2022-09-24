ملف الصباح
الاستثمار…”العصا في الرويضة”
«الصباح» تستعرض قصص مستثمرين مغاربة وأجانب سقطوا ضحايا العراقيل بالإدارة والقضاء الخائن والمعرقل للاستثمار صنوان في إيقاع الأذى بالوطن، وشقيقان في الإساءة إلى المصالح العليا للمغاربة، وشريكان في جريمة نكراء تريد شرا بالبلد وبصورته ومستقبل أبنائه. لهذا السبب، لا يمكن التسامح مع الأشخاص والإدارات والقطاعات التي تضعأكمل القراءة »
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