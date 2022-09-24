حوادث
النصب برهن الشقق بأزمور
متهم استغل شقة زوجته للاحتيال على ضحية وابنتها في 10 ملايين شهدت محكمة القطب الجنحي بالجديدة، أخيرا، العديد من الملفات المتعلقة بجنح النصب والاحتيال، آخرها واقعة جرت أطوارها بأزمور وكانت ضحيتها امرأة رفقة ابنتها من قبل متزوج وأب لطفل من ذوي السوابق القضائية ومبحوث عنه في قضاياأكمل القراءة »
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