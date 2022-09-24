مجتمع
عروض تمويل “إيكولوجية”
كشفت شركة الشعبي للتأجير طويل الأمد “Chaabi LLD”، التابعة لمجموعة البنك الشعبي المركزي عن هويتها البصرية الجديدة، تحت شعار “جميعا من أجل حركية مسؤولة”. وأوضح جليل السبتي، المدير العام المكلف بالخدمات البنكية التجارية بمجموعة البنك الشعبي المركزي، أن هذا الشعار الجديد يندرج في إطار التوجه العام للمجموعةأكمل القراءة »
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