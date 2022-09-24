مجتمع
تلوث الهواء بالبيضاء… المسكوت عنه
البيضاويون في طليعة المصابين بأمراض الربو والتنفس والحساسية البصرية لا يصيب هواء البيضاء، إلا بالاختناق، فالوضع البيئي بالمدينة مقلق، ومستوى تلوث الهواء بها يتجاوز الحد المسموح به، ما يجعل البيضاويين ضمن طليعة المصابين بأمراض الربو والتنفس والحساسية البصرية. لايحظى تلوث هواء البيضاء باهتمام المسؤولين عن المدينة، فهوأكمل القراءة »
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