حوادث
مستودعات سرية لصناعة طائرات “مغربية”
أباطرة معتقلون بسجن سبتة يديرون أنشطتهم بحرية ويتوصلون بالحشيش “جوا” قادت تحريات الحرس المدني الإسباني حول شبكات التهريب الدولي للمخدرات،إلى اكتشاف مستودعات بسبتة يشتبه في أنها مخصصة لصنع طائرات “الدرون”، وتعديل بعض أنواع الأسلحة النارية، إذ ضبطت كميات كبيرة من الحشيش، وعدد من القوارب الترفيهية والسريعة والسيارات،أكمل القراءة »
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