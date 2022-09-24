بالصور.. التامك يتفقد ثلاثة سجون في زيارة مفاجئة

كشف مصدر من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن المندوب العام محمد صالح التامك قام، صباح اليوم (السبت)، بزيارة مفاجئة إلى كل من السجن المحلي بصفرو والسجنين المحليين تولال 1 و2.

وقد اطلع التامك خلال زيارته للمؤسسات المذكورة على مختلف المرافق، بما فيها المطبخ والمصحة والمركز البيداغوجي، كما قام بزيارة إلى المعقل حيث تواصل بشكل مباشر مع النزلاء والموظفين العاملين به.

وفي ختام زيارته التفقدية، نوه التامك بالموظفين العاملين بالمؤسسات السجنية الثلاثة، داعيا إياهم إلى المزيد من العمل والتفاني من أجل الحفاظ على السير العادي للمؤسسات التي يعملون بها، وكذا على أمن وسلامة نزلائها.