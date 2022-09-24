نشرة إنذارية … زخات رعدية قوية وأمطار قوية

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأن زخات رعدية محليا قوية وأمطار قوية مرتقبة اليوم السبت وغدا الأحد بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه من المتوقع تسجيل زخات رعدية محليا قوية (20 إلى 30 ملم)، اليوم السبت ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال إلى حدود الحادية عشرة ليلا، بكل من أوسرد وواد الذهب وبوجدور.

وأضافت المديرية، في النشرة الإنذارية ذاتها، من مستوى يقظة برتقالي، أن أمطارا قوية (من 20 إلى 40 ملم) ستهم، غدا الأحد، من الساعة التاسعة صباحا إلى السادسة مساء، أقاليم أكادير إيداوتنان وإنزكان أيت ملول وشتوكة أيت باها، وتارودانت، والحوز، وشيشاوة وورزازات.