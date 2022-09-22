أمن البيضاء يطيح بـ”طبيب نفسي” مزور

أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أنفا في البيضاء، أمس (الأربعاء)، شخصا يبلغ من العمر 34 سنة، يشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون واستعمالها في النصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون مؤونة.

وعلمت “الصباح” أن المعطيات الخاصة بالبحث، تشير إلى انتحال المشتبه فيه لصفة طبيب نفسي باستعمال شهادة علمية مزورة، فضلا عن استغلاله لشقة كعيادة وهمية لاستقبال المرضى الذين عرض بعضهم للنصب والاحتيال، حيث سلبهم مبالغ مالية مقابل وعود بمشاركتهم في مشاريع تجارية مفترضة، قبل أن يتم توقيفه خلال عملية أمنية ببرشيد.

كما أظهرت عملية تنقيط المشتبه فيه بقواعد معطيات الأمن الوطني أنه يشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطه في إصدار شيكات بدون مؤونة.