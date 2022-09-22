أمن سلا يفك لغز اختفاء قاصر بسلا

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سلا الجديدة، زوال اليوم (الخميس)، من تحديد مكان تواجد طفلة قاصر تبلغ من العمر 12 سنة، كانت تشكل موضوع بحث لفائدة العائلة بعد التصريح باختفائها في ظروف مشكوك فيها.

وعلمت “الصباح” أن الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية، أظهرت أن التصريح بالاختفاء كان مزعوما ووهميا، بعدما تبين أن الفتاة القاصر غادرت منزل عائلتها بشكل طوعي، بناءً على اتفاق مسبق مع والدتها المقيمة بالخارج، وذلك لأسباب يعكف البحث حاليا على تحديدها والكشف عنها.

وتم الاستماع للطفلة القاصر بحضور أولياء أمرها من طرف فرقة الشرطة القضائية المكلفة بالأحداث، من أجل تحديد الظروف والملابسات المحيطة بمغادرتها مسكن العائلة، فضلا عن رصد باقي الأسباب والخلفيات التي كانت وراء هذا التصريح المزعوم بالاختفاء.