الرياضة
توميسانغ يغيب عن “لوصيكا”
يغيب البوتسواني توميسانغ أوريبونيي، عن تداريب أولمبيك خريبكة، التي انطلقت أول أمس (الأربعاء)، بملعب عادل بخريبكة، تحضيرا للمباريات المقبلة من بطولة القسم الأول، بعد فترة راحة دامت يومين. والتحق توميسانغ ببوتسوانا بدعوة من الناخب الوطني، إذ يعد من الركائز الأساسية لمنتخب بلاده، رفقة كابيلو سيكانينغ المعار منأكمل القراءة »
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