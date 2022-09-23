الرياضة
أوهرو يلتحق بمعسكر الأولمبي
وجه الحسين عموتة، مدرب المنتخب الأولمبي، الدعوة لمروان أوهرو، لاعب الوداد الرياضي، لحضور التجمع الذي يخوضه الأولمبيون، بمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم. وعلمت “الصباح”، أن عموتة وجه الدعوة إلى الظهير الأيسر للوداد من أجل تغطية الخصاص الذي يعانيه المنتخب الأولمبي. ويعد أوهرو من اللاعبين الشباب الذينأكمل القراءة »
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