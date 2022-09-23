الرياضة
أبي الجعد يتعزز بثمانية لاعبين
تعاقد اتحاد أبي الجعد لكرة القدم مع ثمانية لاعبين، لتدعيم التركيبية البشرية، خلال منافسات بطولة القسم الأول هواة، بطلب من المدرب سعيد الدرداك الذي أشرف على التداريب التي انطلقت أواخر يوليوز الماضي. وضم اتحاد أبي الجعد يونس أوكنا من شباب بنكرير، ومحمد أبو القاسم من وداد قلعةأكمل القراءة »
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