الرياضة
بويفيلد يستنفر العصب والإدارة التقنية
قدم برنامجه لتطوير التكوين ويضع المسؤولين تحت الضغط استعرض البلجيكي كريس فان بويفيلد، المدير التقني الوطني، عرضا مفصلا حول برنامجه لتطوير كرة القدم الوطنية بكافة أصنافها، خلال اجتماع عقده، أول أمس (الأربعاء)، بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، مع لجنة التنسيق مع العصب الجهوية التابعة للجامعة الملكيةأكمل القراءة »
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