الصباح الفني
”نقرا ميساجو” تدخل إسراء عالم الغناء
أعلنت المغنية إسراء عبد الله، دخولها، بشكل رسمي، عالم الغناء، وطرح أول أعمالها الغنائية على قناتها الخاصة على “يوتوب”. وقالت إسراء إنها اختارت أن تلج هذا العالم من خلال أغنية تحمل عنوان “نقرا ميساجو” تعاونت من أجل إنجازها مع محمد المغربي الذي تكلف بكتابة كلمات الأغنية، فيماأكمل القراءة »
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