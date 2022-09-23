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الصباح الفني

‭”‬نقرا‭ ‬ميساجو‭” ‬ تدخل‭ ‬إسراء‭ ‬عالم‭ ‬الغناء

منذ 21 ثانية
إسراء‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬‭(‬خاص‭)‬
أعلنت‭ ‬المغنية‭ ‬إسراء‭ ‬عبد‭ ‬الله،‭ ‬دخولها،‭ ‬بشكل‭ ‬رسمي،‭ ‬عالم‭ ‬الغناء،‭ ‬وطرح‭ ‬أول‭ ‬أعمالها‭ ‬الغنائية‭ ‬على‭ ‬قناتها‭ ‬الخاصة‭ ‬على‭ “‬يوتوب‭”.‬ وقالت‭ ‬إسراء‭ ‬إنها‭ ‬اختارت‭ ‬أن‭ ‬تلج‭ ‬هذا‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أغنية‭ ‬تحمل‭ ‬عنوان‭ “‬نقرا‭ ‬ميساجو‭” ‬تعاونت‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إنجازها‭ ‬مع‭ ‬محمد‭ ‬المغربي‭ ‬الذي‭ ‬تكلف‭ ‬بكتابة‭ ‬كلمات‭ ‬الأغنية،‭ ‬فيما‭أكمل القراءة »

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منذ 21 ثانية


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