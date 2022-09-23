الرياضة
منتخب الركراكي يخطف الأنظار
يختبر وجوها جديدة أمام الشيلي وغيابات واردة في المباراة سيكون وليد الركراكي، الناخب الوطني، أمام امتحان ظهوره الأول، مدربا للأسود، خلال مباراة الشيلي، اليوم (الجمعة) بملعب”كورنيلا البرات” في برشلونة، انطلاقا من الثامنة، ضمن استعدادات المنتخب الوطني لنهائيات كأس العالم، التي تحتضنها قطر في الفترة الممتدة ما بينأكمل القراءة »
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