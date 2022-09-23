الرياضة
آسفي يواجه السوالم بالبيضاء
الفريق العبدي صرف للاعبيه 35 ألف درهم في ثلاث مباريات برمج الطاقم التقني لأولمبيك آسفي مباراة ودية أمام شباب السوالم ستجرى بعد غد (الأحد)، بملعب مولاي رشيد بالبيضاء. وتم الاتفاق بين المدربين طارق مصطفى وزكرياء عبوب على انطلاق المباراة في الرابعة. ووفق معطيات حصلت عليها” الصباح”، فإنأكمل القراءة »
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