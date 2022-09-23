الرياضة
لاعبو الحسيمة ينهون الإضراب
استأنف لاعبو شباب الريف الحسيمي لكرة القدم، أحد أندية القسم الأول هواة، تداريبهم أول أمس (الأربعاء)، بملعب ميمون العرصي بالحسيمة، بعدما قاطعوها منذ الثلاثاء الماضي. وأكدت مصادر مطلعة أن اللاعبين يطالبون ببعض المستحقات المالية العالقة، لتدبير مجموعة من أمورهم الشخصية. واعتبر مصدر من الفريق إضراب لاعبيه غيرأكمل القراءة »
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