الرياضة
بقلال مدربا لحسنية خريبكة
يقود المدرب رضوان بقلال، حسنية خريبكة، خلال الموسم الحالي، بقرار من المكتب المسير الذي حافظ على الاستقرار التقني، من أجل تحقيق نتائج إيجابية في بطولة القسم الثاني هواة شطر الشمال الغربي. وأشرف بقلال على استعدادات حسنية خريبكة للموسم الجديد، وساهم في جلب مجموعة من اللاعبين، لخلق التوازن،أكمل القراءة »
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