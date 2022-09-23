الرياضة
بنشريفة: لدي “كارت بلانش” بالزمامرة
المدرب قال إن مستور لاعب محترف ومؤدب وأشاد بلائحة الركراكي أكد محمد بنشريفة مدرب نهضة الزمامرة، أن الفريق يتوفر على كل مقومات الاحتراف وأنه ارتبط به لاقتناعه بمشروعه الرياضي الطموح. وقال في حواره مع «الصباح»، «وجدت فريقا منظما يتوفر على بنيات تحتية محترمة جدا وإدارة محترفة». وأضافأكمل القراءة »
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