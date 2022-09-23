fbpx
وطنية

مشاريع‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬مقرات‭ ‬جماعات

منذ 6 ثواني
جدول‭ ‬أعمال‭ ‬دورة‭ ‬أكتوبر‭ ‬لجماعة‭ ‬برشيد‭ ‬يفجر‭ ‬فضيحة‭ ‬تحويل‭ ‬مركز‭ ‬الاستقبال‭ ‬إلى‭ ‬فندق كشفت‭ ‬طلبات‭ ‬إدراج‭ ‬نقاط‭ ‬بجداول‭ ‬أعمال‭ ‬دورات‭ ‬أكتوبر‭ ‬للجماعات‭ ‬المحلية،‭ ‬وجود‭ ‬تفويتات‭ ‬مشبوهة‭ ‬لعقارات‭ ‬جماعية‭ ‬إلى‭ ‬الخواص،‭ ‬وأن‭ ‬مشاريع‭ ‬مربحة‭ ‬أقيمت‭ ‬فوق‭ ‬عقارات‭ ‬تدخل‭ ‬ضمن‭ ‬الأملاك‭ ‬الجماعية‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬مرائب‭ ‬ومساحات‭ ‬خضراء‭ ‬ومقرات‭ ‬ملحقة‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 6 ثواني


زر الذهاب إلى الأعلى