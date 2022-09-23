وطنية
مشاريع خاصة في مقرات جماعات
جدول أعمال دورة أكتوبر لجماعة برشيد يفجر فضيحة تحويل مركز الاستقبال إلى فندق كشفت طلبات إدراج نقاط بجداول أعمال دورات أكتوبر للجماعات المحلية، وجود تفويتات مشبوهة لعقارات جماعية إلى الخواص، وأن مشاريع مربحة أقيمت فوق عقارات تدخل ضمن الأملاك الجماعية بما فيها مرائب ومساحات خضراء ومقرات ملحقةأكمل القراءة »
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