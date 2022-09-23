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الصباح الفني

قالوا

منذ 3 ثواني
القادري كتبت‭ ‬الفنانة‭ ‬سميرة‭ ‬القادري‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ ‬صفحتها‭ ‬بفيسبوك‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬لا‭ ‬تتوقف‭ ‬عن‭ ‬الحلم‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬بات‭ ‬حلمك‭ ‬مستحيلا‭”.‬ بهاوي كتب‭ ‬الفنان‭ ‬زهير‭ ‬بهاوي‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬قائلا‭ “‬ركز‭ ‬على‭ ‬نفسك،‭ ‬القادم‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭ ‬أجمل‭”.‬ بلمير كتبت‭ ‬المغنية‭ ‬رجاء‭ ‬بلمير‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬من‭أكمل القراءة »

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منذ 3 ثواني


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