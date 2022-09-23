الصباح الفني
قالوا
القادري كتبت الفنانة سميرة القادري تدوينة على صفحتها بفيسبوك جاء فيها “لا تتوقف عن الحلم حتى لو بات حلمك مستحيلا”. بهاوي كتب الفنان زهير بهاوي على حسابه الرسمي على “إنستغرام” قائلا “ركز على نفسك، القادم بإذن الله أجمل”. بلمير كتبت المغنية رجاء بلمير تدوينة جاء فيها “منأكمل القراءة »
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