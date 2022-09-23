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وطنية

طه‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬ببلجيكا

منذ 41 ثانية
إلياس‭ ‬طه‭ (‬خاص‭)‬
يستعد‭ ‬الفنان‭ ‬إلياس‭ ‬طه‭ ‬لإحياء‭ ‬حفل‭ ‬فني‭ ‬خلال‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭ ‬ببلجيكا‭ ‬رفقة‭ ‬ثلة‭ ‬من‭ ‬الأسماء‭ ‬الفنية،‭ ‬الذين‭ ‬يضربون‭ ‬موعدا‭ ‬لأبناء‭ ‬الجالية‭ ‬المغربية‭ ‬بالمهجر‭.‬ وبدأ‭ ‬إلياس‭ ‬طه‭ ‬في‭ ‬الترويج‭ ‬لحفله‭ ‬الفني‭ ‬على‭ ‬حساباته‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬منها‭ “‬إنستغرام‭”‬،‭ ‬إذ‭ ‬نشر‭ ‬ملصقا‭ ‬له،‭ ‬كما‭ ‬دعا‭ ‬جمهوره‭ ‬للحضور‭أكمل القراءة »

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منذ 41 ثانية


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