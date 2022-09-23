وطنية
طه في حفل ببلجيكا
يستعد الفنان إلياس طه لإحياء حفل فني خلال أكتوبر المقبل ببلجيكا رفقة ثلة من الأسماء الفنية، الذين يضربون موعدا لأبناء الجالية المغربية بالمهجر. وبدأ إلياس طه في الترويج لحفله الفني على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها “إنستغرام”، إذ نشر ملصقا له، كما دعا جمهوره للحضورأكمل القراءة »
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