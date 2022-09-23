الأولى
تجديد الثقة في شحتان رئيسا لجمعية الناشرين
جمع عام أرسى أهدافا للرقي بالإعلاميين ضمنها مواكبة المقاولات وتحسين أجور الصحافيين جدد الجمع العام العادي للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، المنعقد صباح أمس (الخميس)، بقاعة الاجتماعات بفندق إيدو أنفا بالبيضاء، الثقة في إدريس شحتان، رئيسا، وتكليفه باختيار مساعديه في المكتب. ووضع إدريس شحتان، في كلمته إلى الحضور،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا