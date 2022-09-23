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تجديد الثقة في شحتان رئيسا لجمعية الناشرين

منذ 7 دقائق
جمع عام أرسى أهدافا للرقي بالإعلاميين ضمنها مواكبة المقاولات وتحسين أجور الصحافيين جدد الجمع العام العادي للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، المنعقد صباح أمس (الخميس)، بقاعة الاجتماعات بفندق إيدو أنفا بالبيضاء، الثقة في إدريس شحتان، رئيسا، وتكليفه باختيار مساعديه في المكتب. ووضع إدريس شحتان، في كلمته إلى الحضور،أكمل القراءة »

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منذ 7 دقائق


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