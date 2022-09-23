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وطنية

سعدون‭ ‬يعانق‭ ‬الحياة‭ ‬من‭ ‬جديد

منذ 37 ثانية
وساطة‭ ‬سعودية‭ ‬تنهي‭ ‬شبح‭ ‬إعدام‭ ‬الشاب‭ ‬المغربي‭ ‬ضمن‭ ‬أسرى‭ ‬آخرين‭ ‬بأوكرانيا قالت‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة‭ ‬إن‭ ‬إفراج‭ ‬روسيا،‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ (‬الأربعاء‭)‬،‭ ‬عن‭ ‬المغربي‭ ‬إبراهيم‭ ‬سعدون‭ ‬بوساطة‭ ‬سعودية،‭ ‬كان‭ ‬محط‭ ‬متابعة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يتابع‭ ‬الوضع‭ ‬عن‭ ‬كثب‭.‬ وأوضحت‭ ‬المصادر‭ ‬نفسها‭ ‬أن‭ ‬قضية‭ ‬إبراهيم‭أكمل القراءة »

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منذ 37 ثانية


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