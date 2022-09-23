وطنية
سعدون يعانق الحياة من جديد
وساطة سعودية تنهي شبح إعدام الشاب المغربي ضمن أسرى آخرين بأوكرانيا قالت مصادر مطلعة إن إفراج روسيا، أول أمس (الأربعاء)، عن المغربي إبراهيم سعدون بوساطة سعودية، كان محط متابعة من قبل جلالة الملك محمد السادس، الذي كان يتابع الوضع عن كثب. وأوضحت المصادر نفسها أن قضية إبراهيمأكمل القراءة »
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