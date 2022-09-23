وطنية
كتيبة الرخص تلغم مجلس البيضاء
حرب مواقع في جبهات التعمير والجبايات والمالية قبيل المصادقة على الهيكلة التنظيمية الجديدة أشعل العد العكسي نحو المصادقة على الهيكلة الجديدة للإدارة الجماعية للبيضاء، حرب مواقع تسيرها أياد من خارج المكتب وفوق خيوط التفويضات، إذ علمت “الصباح” أن تحركات إعادة انتشار منظمة تتم في سباق مع الزمن،أكمل القراءة »
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