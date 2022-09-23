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وطنية

كتيبة‭ ‬الرخص‭ ‬تلغم‭ ‬مجلس‭ ‬البيضاء

منذ 7 دقائق
مجلس‭ ‬المدينة‭ ‬تعثر‭ ‬في‭ ‬تنزيل‭ ‬الهيكلة‭ ‬الجديدة‭                                                   (‬أرشيف‭)‬
حرب‭ ‬مواقع‭ ‬في‭ ‬جبهات‭ ‬التعمير‭ ‬والجبايات‭ ‬والمالية‭ ‬قبيل‭ ‬المصادقة‭ ‬على‭ ‬الهيكلة‭ ‬التنظيمية‭ ‬الجديدة أشعل‭ ‬العد‭ ‬العكسي‭ ‬نحو‭ ‬المصادقة‭ ‬على‭ ‬الهيكلة‭ ‬الجديدة‭ ‬للإدارة‭ ‬الجماعية‭ ‬للبيضاء،‭ ‬حرب‭ ‬مواقع‭ ‬تسيرها‭ ‬أياد‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المكتب‭ ‬وفوق‭ ‬خيوط‭ ‬التفويضات،‭ ‬إذ‭ ‬علمت‭ “‬الصباح‭” ‬أن‭ ‬تحركات‭ ‬إعادة‭ ‬انتشار‭ ‬منظمة‭ ‬تتم‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬مع‭ ‬الزمن،‭أكمل القراءة »

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