الصباح الفني
حسني يجرب التخييل من جديد
أصدر مجموعة قصصية بعنوان «ذات أحد بالقرب من شمال بعيد» أصدر الكاتب والشاعر مبارك حسني، أخيرا، مجموعة قصصية اختار لها عنوان “ذات أحد بالقرب من شمال بعيد” عن منشورات “إديسيون بلوس” بالبيضاء. وتعد هذه المجموعة سادس إصدار تخييلي للكاتب الذي يزاوج بين الشعر والنقد الفني والكتابة السرديةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا