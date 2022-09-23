fbpx
الصباح الفني

حسني‭ ‬يجرب‭ ‬التخييل‭ ‬من‭ ‬جديد

منذ 31 ثانية
غلاف‭ ‬المجموعة‭                   (‬خاص‭)‬
أصدر‭ ‬مجموعة‭ ‬قصصية‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬ذات‭ ‬أحد‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬بعيد‮»‬ أصدر‭ ‬الكاتب‭ ‬والشاعر‭ ‬مبارك‭ ‬حسني،‭ ‬أخيرا،‭ ‬مجموعة‭ ‬قصصية‭ ‬اختار‭ ‬لها‭ ‬عنوان‭ “‬ذات‭ ‬أحد‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬بعيد‭” ‬عن‭ ‬منشورات‭ “‬إديسيون‭ ‬بلوس‭” ‬بالبيضاء‭.‬ وتعد‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬سادس‭ ‬إصدار‭ ‬تخييلي‭ ‬للكاتب‭ ‬الذي‭ ‬يزاوج‭ ‬بين‭ ‬الشعر‭ ‬والنقد‭ ‬الفني‭ ‬والكتابة‭ ‬السردية‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 31 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى