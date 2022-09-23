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وطنية

ورطة‭ ‬الجماعات‭ ‬في‭ ‬معترك‭ ‬الجبايات

منذ 41 ثانية
رؤساء‭ ‬جماعات‭ ‬تلقوا‭ ‬دعما‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬القوائم‭ ‬المالية‭ ‬والمحاسبية‭                               (‬أرشيف‭)‬
طالبتها‭ ‬الداخلية‭ ‬بإحصاء‭ ‬شامل‭ ‬للملزمين‭ ‬والإدارات‭ ‬الضريبية‭ ‬تواجهها‭ ‬بنقص‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية تسارع‭ ‬جماعات‭ ‬الزمن‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إجراء‭ ‬إحصاء‭ ‬شامل‭ ‬للملزمين‭ ‬بالجبايات‭ ‬المحلية،‭ ‬قبل‭ ‬انقضاء‭ ‬الأجل‭ ‬الذي‭ ‬حددته‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬بعدما‭ ‬اعتذرت‭ ‬الإدارات‭ ‬الإقليمية‭ ‬للضريبة‭ ‬عن‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬القيام‭ ‬بذلك‭ ‬بذريعة‭ ‬نقص‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الإدارات‭أكمل القراءة »

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منذ 41 ثانية


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