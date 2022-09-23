وطنية
ورطة الجماعات في معترك الجبايات
طالبتها الداخلية بإحصاء شامل للملزمين والإدارات الضريبية تواجهها بنقص الموارد البشرية تسارع جماعات الزمن من أجل إجراء إحصاء شامل للملزمين بالجبايات المحلية، قبل انقضاء الأجل الذي حددته وزارة الداخلية، بعدما اعتذرت الإدارات الإقليمية للضريبة عن المساعدة في القيام بذلك بذريعة نقص الموارد البشرية، علما أن هذه الإداراتأكمل القراءة »
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