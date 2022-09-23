الرياضة
حضور المونديال… التفاصيل الكاملة
بطاقة «هيا» وكيفية الحصول عليها وشروط السفر والامتيازات المتاحة نقدم من خلال هذا الخاص، أهم المتطلبات التي يجب على الجماهير الراغبة في السفر إلى قطر، لمتابعة مباريات كأس العالم، التعرف عليها، قبل بدء الإجراءات. ومن أبرز هذه الحاجيات، التوفر على بطاقة «هيا»، وكيفية الحصول عليها، ثم تذاكرأكمل القراءة »
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