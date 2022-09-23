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وطنية

المغرب‭ ‬يستعرض‭ ‬مخاطر‭ ‬التهديدات‭ ‬الإرهابية

منذ 38 ثانية
أكد‭ ‬ناصر‭ ‬بوريطة،‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والتعاون‭ ‬الإفريقي‭ ‬والمغاربة‭ ‬المقيمين‭ ‬بالخارج،‭ ‬أن‭ ‬المنتدى‭ ‬العالمي‭ ‬لمكافحة‭ ‬الإرهاب،‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬إرساء‭ ‬توافق‭ ‬بشأن‭ ‬المواضيع‭ ‬الناشئة،‭ ‬ما‭ ‬عبد‭ ‬السبيل‭ ‬أمام‭ ‬منظمات‭ ‬دولية‭ ‬أخرى‭ ‬بغية‭ ‬بلورة‭ ‬المعايير‭ ‬الضرورية‭ ‬لهيكلة‭ ‬عمل‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬العاجلة‭.‬ وأوضح‭ ‬بوريطة،‭ ‬خلال‭ ‬ترؤسه‭ ‬بشكل‭أكمل القراءة »

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منذ 38 ثانية


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