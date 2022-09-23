وطنية
المغرب يستعرض مخاطر التهديدات الإرهابية
أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، نجح في إرساء توافق بشأن المواضيع الناشئة، ما عبد السبيل أمام منظمات دولية أخرى بغية بلورة المعايير الضرورية لهيكلة عمل المجتمع الدولي في مواجهة التحديات العاجلة. وأوضح بوريطة، خلال ترؤسه بشكلأكمل القراءة »
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