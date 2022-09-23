الرياضة
الرجاء يحل إدارته التقنية
أنهى مهام الطير وفهمي وبصير أبرز المرشحين لتعويضهما قرر المكتب المسير للرجاء الرياضي إنهاء مهام هلال الطير وعبد الإله فهمي، اللذين دبرا الانتدابات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية. وأعلن الفريق الأخضر عبر موقعه إنهاء مهامهما، نزولا عند طلب بعض الجماهير، التي انتقدت اختياراتهما خلال “الميركاتو» السابق، فيماأكمل القراءة »
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