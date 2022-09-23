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الرياضة

الوداد يتأهب لرحلة نيجيريا

منذ 17 ثانية
يسافر في رحلة عادية وطلب 30 تأشيرة للاعبيه باشر الوداد الرياضي لكرة القدم إجراءات استخلاص تأشيرة الدخول إلى نيجيريا لمواجهة ريفرز يونايتد يوم 9 أكتوبر المقبل، برسم ذهاب الدور الأول لدوري أبطال إفريقيا. وكشف مصدر مسؤول أن الوداد طلب تأشيرة جماعية لخمسين شخصا، بينهم 30 لاعبا، يشكلونأكمل القراءة »

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منذ 17 ثانية


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