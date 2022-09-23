الرياضة
الوداد يتأهب لرحلة نيجيريا
يسافر في رحلة عادية وطلب 30 تأشيرة للاعبيه باشر الوداد الرياضي لكرة القدم إجراءات استخلاص تأشيرة الدخول إلى نيجيريا لمواجهة ريفرز يونايتد يوم 9 أكتوبر المقبل، برسم ذهاب الدور الأول لدوري أبطال إفريقيا. وكشف مصدر مسؤول أن الوداد طلب تأشيرة جماعية لخمسين شخصا، بينهم 30 لاعبا، يشكلونأكمل القراءة »
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