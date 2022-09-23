خاص
”إيكس ليبان”… من الخيمة خرج “مرهون”
كواليس مفاوضات رهنت مستقبل المغرب وأدخلت الاستعمار من النافذة المهدي بنبركة عبد الكريم الخطابي أعادت الأزمة الدبلوماسية الصامتة بين المغرب وفرنسا، إلى الواجهة جوانب من تاريخ العلاقات بين البلدين، والتي أرخت العقود الطويلة للاستعمار بظلالها عليها. فالطرف الفرنسي ظل دائما ينظر إلى المغرب من عل، وكأنه لمأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا