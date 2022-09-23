fbpx
خاص

‭”‬إيكس‭ ‬ليبان‭”… ‬من‭ ‬الخيمة‭ ‬خرج‭ “‬مرهون‭”‬

منذ 22 ثانية
كواليس‭ ‬مفاوضات‭ ‬رهنت‭ ‬مستقبل‭ ‬المغرب‭ ‬وأدخلت‭ ‬الاستعمار‭ ‬من‭ ‬النافذة المهدي بنبركة عبد الكريم الخطابي أعادت‭ ‬الأزمة‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الصامتة‭ ‬بين‭ ‬المغرب‭ ‬وفرنسا،‭ ‬إلى‭ ‬الواجهة‭ ‬جوانب‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬والتي‭ ‬أرخت‭ ‬العقود‭ ‬الطويلة‭ ‬للاستعمار‭ ‬بظلالها‭ ‬عليها‭. ‬فالطرف‭ ‬الفرنسي‭ ‬ظل‭ ‬دائما‭ ‬ينظر‭ ‬إلى‭ ‬المغرب‭ ‬من‭ ‬عل،‭ ‬وكأنه‭ ‬لم‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 22 ثانية


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى