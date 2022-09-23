الرياضة
ضغط الجمهور وراء إبعاد الكبير
أبو شروان يدرب الرجاء مؤقتا تراجع الرجاء عن التعاقد مع التونسي منذر الكبير، خلفا لمواطنه البنزرتي، تحت ضغط الجماهير. ونبهت الجماهير الرجاوية المكتب المسير من تكرار سيناريو البلجيكي مارك فيلموتس، الذي لم تتجاوز مدة تعاقده مع الفريق ثلاثة أشهر، بسبب ضعف إمكانياته التدريبية، واعتبرته نسخة طبق الأصلأكمل القراءة »
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