الرياضة
منظمة العفو تدخل على خط المونديال
حذرت من تجاوزات في حقوق الإنسان في ملف السعودية ومصر واليونان اعتبرت منظمة العفو الدولية أن تنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم سنة 2030 بشكل مشترك بين السعودية ومصر واليونان شبه مستحيل، في حال تطبيق الاتحاد الدولي للعبة “فيفا” معايير حقوق الإنسان الخاصة بها بشكل صحيح. واعترضتأكمل القراءة »
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