الرياضة
كواليس الفرق
الوداد الرياضي وصل الوداد الرياضي إلى اتفاق مع الجامعة الملكية لكرة القدم، من أجل التكفل بصيانة مركز ويلنس التدريبي. ويرغب الوداد في إصلاح المركز، ليكون جاهزا لاستقبال تداريب الفريق الأحمر وفئاته الصغرى، في أفق نهاية الموسم الرياضي الجاري. اتحاد تواركة يخوض اتحاد تواركة مباراة إعدادية أمام الودادأكمل القراءة »
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