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الصباح الفني

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منذ 8 ثواني
أزيد‭ ‬من‭ ‬مليوني‭ ‬نملة‭ ‬لكل‭ ‬شخص من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتجاوز‭ ‬عدد‭ ‬سكان‭ ‬العالم‭ ‬8‭ ‬ملايير‭ ‬نسمة‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬المقبلة،‭ ‬وبالمقارنة‭ ‬مع‭ ‬النمل،‭ ‬يعد‭ ‬هذا‭ ‬رقما‭ ‬متواضعا‭. ‬وأجرى‭ ‬باحثون‭ ‬تقييما‭ ‬هو‭ ‬الأكثر‭ ‬شمولا‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬لعدد‭ ‬النمل‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬تلك‭ ‬الحشرات‭ ‬التي‭ ‬تنتشر‭ ‬في‭ ‬مستعمرات‭ ‬في‭ ‬كل‭أكمل القراءة »

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منذ 8 ثواني


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