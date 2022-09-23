الصباح الفني
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أزيد من مليوني نملة لكل شخص من المتوقع أن يتجاوز عدد سكان العالم 8 ملايير نسمة في الأشهر المقبلة، وبالمقارنة مع النمل، يعد هذا رقما متواضعا. وأجرى باحثون تقييما هو الأكثر شمولا حتى الآن لعدد النمل على مستوى العالم، تلك الحشرات التي تنتشر في مستعمرات في كلأكمل القراءة »
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