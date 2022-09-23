أســــــرة
رقــــــــم:90 في المائة من الجراحات ناجحة
يعتبر الاختصاصيون أن نسبة تخفيف الألم الذي تسببه متلازمة النفق الرسغي، بعد إجراء العملية الجراحية، تصل إلى 90 في المائة. أما بالنسبة إلى رضا المرضى عن العملية الجراحية، فتصل إلى 50 في المائة فقط، وهو ما يدفع، حسب ما جاء في تقارير إعلامية، 25 في المائة من المرضى،أكمل القراءة »
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