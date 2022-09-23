أســــــرة
النفق الرسغي… ألم ووخز
تأخير علاجه يستدعي تدخلا جراحيا أحيانا تعتبر متلازمة النفق الرسغي من المشاكل الصحية، التي يعانيها كثير من الأشخاص وتزداد وتيرة الإصابة به خلال الوقت الراهن. ويكون النفق الرسغي في بعض الأحيان عبارة عن مشكلة بسيطة وعابرة، وفي أحيان أخرى يحتاج إلى تدخل علاجي أو جراحي. عن أعراضهأكمل القراءة »
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