أســــــرة
نــصــيـــحــة: خطوات لتخفيف الألم
يشدد الاختصاصيون على ضرورة التعامل مع متلازمة النفق الرسغي باكرا، مع الحرص على اللجوء إلى العلاجات الطبيعية التي تساعد على التخلص من الآلام، وبالتالي تجنب الدخول في متاهات علاجية، إذ أنه في الكثير من الحالات يضطر المريض إلى إجراء عملية جراحية. ومن العلاجات التي تساعد على تخفيفأكمل القراءة »
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