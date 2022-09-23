حوادث
تطورات في ملف تسجيل قضاة البيضاء
البراءة للحدث الأول من تهمة السرقة وسبعة أشهر للثاني شهد الملف الجنائي المعروض على غرفة الجنايات الابتدائية بالبيضاء، والذي كان موضوع تسجيل صوتي بين رئيسة غرفة بالنقض وقاضيين بالجنايات، تطورات، همت الحدثين اللذين كانا رهن الاعتقال الاحتياطي بإصلاحية عكاشة، والمتابعين من أجل جرائم السرقة الموصوفة، المقترنة بظروفأكمل القراءة »
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