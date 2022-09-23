حوادث
الحبس لمعتد على والدته بأزمور
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة متهم بالاعتداء على والدته بسنة حبسا نافذا. وأوقف المتهم إثر شكاية تقدمت بها الأم الضحية إلى عناصر الشرطة القضائية المحلية بأزمور، تفيد فيها أن ابنها الأربعيني، متزوج وأب لطفل، يعتدي عليها جسديا كلما رفضت تسليمه المال، وأنه طردها منأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا