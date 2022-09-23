مجتمع
الأطر الطبية بالجديدة… الخصاص الكبير
أسبابه التقاعد والوفاة والهجرة خارج المغرب والانسحاب من القطاع العام نحو الخاص اعترف المدير الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالجديدة، في عرض سابق أمام عامل الإقليم بحاجة القطاع الصحي إلى أطر طبية وتمريضية لتلبية وتغطية الخصاص الحاصل، نتيجة الضغط الكبير، المترتب عن توافد المرضى من كل النقطأكمل القراءة »
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