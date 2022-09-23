حوادث
وفاة جنديين في حادثة بكرسيف
لقي جنديان من الموقع العسكري بحامية كرسيف للقوات المسلحة الملكية مصرعهما، صباح الاثنين الماضي، فيما أصيب ستة آخرون إصابات متفاوتة الخطورة، في حادث انقلاب شاحنة عسكرية نواحي كرسيف، تقل جنودا في مهمة روتينية. ونقل المصابون إلى المستشفى الإقليمي لكرسيف لمتابعة العلاج وتشخيص إصاباتهم بعد حضور مسؤولين منأكمل القراءة »
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