وطنية
أخنوش يدعو إلى إحصاء محتجزي تندوف
أكد أن مشاركة الجزائر بجدية في الموائد المستديرة شرط أساسي لتسوية نهائية لقضية الصحراء جدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بنيويورك، التزام المغرب بإيجاد حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، يقوم على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة. وأكدأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا