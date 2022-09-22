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وطنية

أخنوش‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬إحصاء‭ ‬محتجزي‭ ‬تندوف

منذ 15 دقيقة
أكد‭ ‬أن‭ ‬مشاركة‭ ‬الجزائر‭ ‬بجدية‭ ‬في‭ ‬الموائد‭ ‬المستديرة‭ ‬شرط‭ ‬أساسي‭ ‬لتسوية‭ ‬نهائية‭ ‬لقضية‭ ‬الصحراء جدد‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة،‭ ‬عزيز‭ ‬أخنوش،‭ ‬بنيويورك،‭ ‬التزام‭ ‬المغرب‭ ‬بإيجاد‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬نهائي‭ ‬للنزاع‭ ‬الإقليمي‭ ‬المفتعل‭ ‬حول‭ ‬الصحراء‭ ‬المغربية،‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬المبادرة‭ ‬المغربية‭ ‬للحكم‭ ‬الذاتي،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الوحدة‭ ‬الترابية‭ ‬والسيادة‭ ‬الوطنية‭ ‬للمملكة‭.‬ وأكد‭أكمل القراءة »

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منذ 15 دقيقة


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