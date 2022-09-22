الصباح الفني
قالوا
واسيني كتب الروائي الجزائري واسيني الأعرج تدوينة جاء فيها “نكتب لأننا نريد من الجرح أن يظل حيا ومفتوحا (…) ولأننا لا نعرف كيف نكره الآخرين، ولربما أننا لا نعرف أن نقول شيئا آخر”. لغريب كتبت الشاعرة تورية لغريب مقطعا شعريا جاء فيه “دمك ناي حزين.. قلبي زغرودةأكمل القراءة »
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