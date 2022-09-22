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الصباح الفني

قالوا

منذ 10 ثواني
واسيني كتب‭ ‬الروائي‭ ‬الجزائري‭ ‬واسيني‭ ‬الأعرج‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬نكتب‭ ‬لأننا‭ ‬نريد‭ ‬من‭ ‬الجرح‭ ‬أن‭ ‬يظل‭ ‬حيا‭ ‬ومفتوحا‭ (…) ‬ولأننا‭ ‬لا‭ ‬نعرف‭ ‬كيف‭ ‬نكره‭ ‬الآخرين،‭ ‬ولربما‭ ‬أننا‭ ‬لا‭ ‬نعرف‭ ‬أن‭ ‬نقول‭ ‬شيئا‭ ‬آخر‭”.‬ لغريب كتبت‭ ‬الشاعرة‭ ‬تورية‭ ‬لغريب‭ ‬مقطعا‭ ‬شعريا‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭ “‬دمك‭ ‬ناي‭ ‬حزين‭.. ‬قلبي‭ ‬زغرودة‭أكمل القراءة »

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منذ 10 ثواني


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