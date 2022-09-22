وطنية
لفتيت “يقطع المال” على البيضاء
الداخلية ألحت على الجماعة بالاعتماد على نفسها وتثمين مؤهلاتها وممتلكاتها المدرة للمداخيل لم تعد وزارة الداخلية، وبالضبط مديرية الجماعات المحلية، تتجاوب مع الطلبات المتزايدة لجماعة البيضاء، بخصوص توفير دعم مالي استثنائي دوري، لسد العجز المتفاقم في عدد من القطاعات، خصوصا في ما يتعلق بمستحقات ومتأخرات الشركات المكلفةأكمل القراءة »
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