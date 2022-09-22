الرياضة
تغييرات وانتقادات في ندوة “الماص”
الجامعي عين الحراري وزكى بنسلطان وهاجم «سونارجيس» عقد المغرب الفاسي لكرة القدم، مساء أول أمس (الثلاثاء)، ندوة صحافية بأحد فنادق المدينة، بحضور الرئيس إسماعيل الجامعي و بعض أعضاء المكتب المسير، تم التطرق خلالها إلى الوضعية المالية للفريق، وتحديد موعد الجمع العام العادي والإعلان عن الهيكلة الإدارية الجديدةأكمل القراءة »
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