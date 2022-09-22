اذاعة وتلفزيون
العلالي… من التقديم إلى الإخراج
قال إن السينما حلمه منذ سنوات وخبرته أهلته لولوج هذا العالم فاجأ رشيد العلالي، مقدم برامج تلفزيونية، الكثيرين، وأعلن دخوله بشكل رسمي عالم الإخراج، مؤكدا أنه تكلف بإخراج أول أفلامه القصيرة بعنوان “السالبة” اختير ليعرض خلال فعاليات مهرجان الفيلم الوطني بطنجة. وقال العلالي في حديثه إلى “الصباح”،أكمل القراءة »
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