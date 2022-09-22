أســــــرة
نصائح
< ادخار إن تعليم الأطفال قيمة المال منذ الصغر من الأمور المهمة التي يجب أن يهتم بها الآباء، حتى يعتادوا على معاني الادخار. وليتم ذلك بالشكل الصحيح، يجب أن يتم تعليم الأطفال الحفاظ على المال بطريقة صحيحة. ويجب على الآباء البدء مبكرا في تعليم الأطفال قيم الإدخار، والطرقأكمل القراءة »
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